İki firari polisin dikkati sonucu yakayı ele verdi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan, çeşitli suçlardan arandıkları ve firari durumda oldukları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Odunpazarı İlçesi’nde bulunan bir parkta yapılan çalışma esnasında, 42 adet suç kaydı, 3 farklı suçtan aranması ve firari durumu olduğu tespit edilen A.S. ile 5 ayrı suçtan kaydı ve firari durumu olduğu tespit edilen N.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.