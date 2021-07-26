İki bin kök kenevir ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin drone ile yaptıkları çalışma sonucu ekili vaziyette olan 2 bin kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde Seyitgazi’ye bağlı Gümüşbel ile Beykışla mahalleleri arasında yasadışı ekilmiş kenevir bitkisinin olduğu tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede drone ile yapılan incelemelerde, tarlaların arasında ekili vaziyette yaklaşık 60 ile 70 santimetre boylarında 2 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili tarla sahibi ‘Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet ve yasadışı kenevir ekmek’ suçlarından gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 2 bin kök kenevir bitkisi yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.