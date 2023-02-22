İki apartmanın arasında sıkışıp kalan cami ilginç bir görüntü sergiliyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde zaman içinde 7 katlı iki apartmanın arasında sıkışıp kalan Tabakhane Camii’nin ilginç görüntüsü dikkat çekiyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı. Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu. Minarenin boyuna ulaşan binaların adeta cami ile bütünleşmesi ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bilmeyenler camiyi bulmakta zorlanırken, çevrede yaşayan vatandaşlar binaların camiden sonra yapıldığını belirtti.