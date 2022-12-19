İKAF’23 ödüllü slogan yarışması

Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı: İKAF’23’ün sloganı, ödüllü yarışmayla öğrenciler tarafından belirlendi.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören slogan yaraşmasında, ön jüri tarafından belirlenen üç slogan İKAF Anadolu resmi Instagram hesabından yine öğrencilerin oylamasına sunuldu.

İKAF’23’ün sloganı: “Kariyerini planla, geleceğini tasarla”

Öğrencilerin verdiği oylarla belirlenen yarışmayı kazanan slogan “Kariyerini planla, geleceğini tasarla” oldu. Ödüle hak kazanan diğer iki slogan ise sırasıyla “Yeteneğini geleceğinle buluştur” ve “Yeteneğine değer kat” oldu. İKAF’23 Slogan Yarışması’nda üçüncü olan bin, ikinci olan 3 bin ve birinci olan öğrenci 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Anadolu Üniversitesi İKAF’23’e ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, bölgemizdeki 20 paydaş üniversite ile birlikte Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’23, 1-2 Mart 2023 tarihlerinde Yunus Emre Kampüsü’nde düzenlenecek.

50 binin üzerinde öğrenci sektöründe lider yüzlerce firma ile bir araya gelecek

Sektöründe lider yüzlerce firmanın katılacağı organizasyona bu yıl 50 binin üzerinde öğrencinin katılımı ön görülüyor. Fuara öğrenciler, iş ve staj imkanlarının yanı sıra meslekleri hakkında ayrıntılı bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, bölgede faaliyet gösteren birçok firma ile tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak. Katılımcı kurum, kuruluş ve işletmeler de insan kaynakları alanında destekleyecek olan fuarda; tüm işverenler üniversite öğrenci ve mezunları ile iletişim kurarak genç yetenekleri keşfetme imkânı yakalayacaklar. Ayrıca fuar süresince gerçekleşecek kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, seminerler, bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları gibi etkinliklerle gençlerin eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine de fırsat sunulacak.

Fuara katılmak için şimdiden yerinizi alın

Fuara katılacak olan öğrenci ve mezunların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği ’Yetenek Kapısı’na, yetenekkapisi.org linkinden üye olarak buradan İKAF’23’e başvurularını tamamlamaları yeterli oluyor. İKAF’23 ile ilgili ayrıntılı bilgilere @ikafanadolu etiketiyle Instagram ve Twitter platformlarının yanı sıra Anadolu Üniversitesinin https://ikaf.anadolu.edu.tr/ web adresinden de ulaşılabiliyor.