İKAF’23’ genç girişimcilere de ev sahipliği yapacak

Anadolu Üniversitesi ile 19 paydaş üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrenciler İKAF’23 Winner Cup’ta takımlar halinde yarışacak.

Girişimciliği desteklemek adına Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışma Eskişehir Sanayi Odası ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu’nun sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Başvurular 23 Ocak - 12 Şubat tarihlerinde

Genç girişimcileri teşvik etmek, girişimciliği desteklemek ve girişimcilik ruhunu gençlere aşılamak adına düzenlenen yarışmada değerli ödüller bulunuyor. Winner Cup çerçevesinde birinci olan takım 20 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 6 bin TL ve dördüncü olan takım 4 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Her üniversite kendi öğrencilerinden oluşan proje takımlarını değerlendirecek ve aralarından bir takımı yarışma için seçecek. Üniversitelerden yalnızca bir proje takımı İKAF’23 Winner Cup değerlendirme sürecine katılacak. Başvuruların 23 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında İKAF’23 web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan Google Form üzerinden alınacağı yarışmada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur başvuru formunun doldurulurken tüm bilgilerin eksiksiz olması.

ARİNKOM’dan başarılı takımlara eğitim

Paydaş üniversitelerin kariyer merkezleri kendi üniversitelerinden gelen proje başvurularını iş fikrinin dayandığı problemin veya ihtiyacın önemi, sunduğu çözüm önerisi, yenilikçi ve teknolojik yönü, pazar analizi, ticarileşme potansiyeli, insan kaynağı yeterliliği gibi değişkenlere göre değerlendirecek. Üniversitelerde yapılan ön değerlendirme sürecini geçen projeler ARİNKOM tarafından verilecek çevrimiçi iş modeli geliştirme ve sunum eğitimlerini alacak ve yine eğitim sürecini tamamlayan takımlar arasından 10 tanesi ARİNKOM tarafından belirlenen jüri üyelerince seçilerek finalde yarışmaya hak kazanacak. Finale kalan 10 proje takımı 27 Şubat’a kadar projelerini tamamlayarak teslim edecek ve 1-2 Mart’ta Eskişehir’de düzenlenecek olan finalde projelerini jüri üyelerine sunacak.