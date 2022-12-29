İKAF’23, Eskişehir Sanayi Odası’na tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı’na (İKAF’23) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, bölgemizdeki 19 paydaş üniversite ile birlikte Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek İKAF’23, Yunus Emre Kampüsünde düzenlenecek. Eskişehir’deki paydaşlarla İKAF’23 bilgilendirme ve tanıtma faaliyetleri çerçevesinde bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal bu çerçevesinde Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclisi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Meclis Baş. Yrd. Nilay Güneş Özdemir, Genel Sekter Volkan Günaydın ve ESO üyeleri ile bir araya gelen Rektör Erdal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ile Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli de eşlik etti.

“2023’ün en büyük fuarına Eskişehir’imiz ev sahipliği yapacak”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İKAF’23 Kariyer Fuarı için çok heyecanlıyız. 20 üniversiteden yaklaşık 60 bin öğrenciye hitap eden bir fuar organizasyonu öğrenci şehri Eskişehir’imizde gerçekleşecek. 400’e yakın firmanın yer almasını beklediğimiz fuarda öğrencilerimiz meslek uzmanlarıyla bir araya gelecek. Bu anlamda bölgenin en büyük fuarına ev sahipliği yapmış olacağız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üç senedir hem yurt içinde hem de yurt dışında fuarlar düzenliyor. ‘Yetenek her yerde’ teması ile yola çıktılar. Bütün gençlerimizin yeteneklerinin keşfedilmesine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz tarafından belirlenen İKAF’23 sloganımızı da tekrar hatırlatmak isterim: Kariyerini planla, geleceğini tasarla. Öğrencilerimizi, iş insanlarımızı ve işverenleri şimdiden bu büyük etkinliğin hazırlık sürecinde de bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum.”

“Çok önemli bir fuara ev sahipliği yapacağız”

İKAF’23’ün Eskişehir ve Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş konuşmasında şunları söyledi: “Bugün değerli Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ve ekibinin sunumuyla İKAF’23 hakkında daha detaylı bilgi sahibi olduk. İKAF’23 bölgemizin en büyük fuarlarından biri olacak. Hem sanayiciler hem de öğrencilerimiz için çok verimli bir fuar gerçekleşeceğinden şüphemiz yok. Eskişehir çok önemli bir fuara ev sahipliği yapacak. Eskişehir’in imkân ve potansiyelinin tanıtıldığı böylesi bir fuarda bizler de tüm imkanlarımızla İKAF’23’ü destekleyeceğiz.”