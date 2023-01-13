Tepebaşı Belediyesi tarafından “Enerjinle Kente Hayat Ver” sloganı ile düzenlenen III. Enerji Günleri etkinliği, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte, enerji konusu uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Tepebaşı Belediyesi temiz enerji konusundaki çalışmalarına devam ederken 3.’sü Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) iş birliğinde düzenlenen Enerji Günleri etkinliği ile enerji konusu ele alındı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra TMMOB EMO Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, ESGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Entok, akademisyenler, enerji sektöründen temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EMO Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, “Etkinliğimizin 3.’sünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Enerji gündemi artık çok yoğun. Dünyada stratejik bir konuydu ve pandemi, savaş durumları ile birlikte daha da önemli bir hale geldi. Enerjiye ulaşmak da giderek zorlaşıyor ve maliyetler artıyor. Fosil yakıtların giderek azalması da önemli bir etken. Türkiye’de ise kullandığımız enerjinin yüzde 75’i dışardan geliyor. Elektrikte ise dışa bağımlığımız yüzde 50’ler seviyesinde. Bu anlamda ülkemizin enerji ithalatı, toplam ithalatımızın yüzde 23’ünü oluşturuyor. Yani enerjide dışa bağımlılığımız hepimize yansıyor. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, ithal kaynaklardan uzaklaşılması çok önemli. İklim değişikliği sorunlarının temel nedenlerinden biri de enerjinin elde edilme yöntemleri olmaya başladı” sözlerini kullandı.

ESGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Entok ise “Tepebaşı Belediyesi’nin yenilenebilir enerji çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Güneşten kendi enerjisini üreten binalar, elektrikli araçlar, otobüsler gibi çalışmalar Eskişehirliler olarak hepimizin takdir ettiği durumlar. Bizler iş dünyası olarak enerji dediğimizde aklımıza ilk olarak maalesef yüksek maliyetler geliyor. Ne yazık ki üretmek için ödediğimiz bedeller çok yüksek. Elimizdeki enerji kaynaklarının da savurgan olarak kullanıldığını düşünüyorum. Bu anlamda yapılan çalışmanın önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji çalışmalarına değinirken, “Enerji Günleri etkinliğimizi üçüncü kez gerçekleştiriyoruz. Enerji her zaman pahalı olmuştur. 2000’li yıllar ile birlikte küresel iklim krizinin belirginleşmesi ile yenilenebilir enerji konusu önem kazandı. Biz de 2009 yılı itibari ile bu çalışmalara iyiden iyiye başladık. Bu da enerji ve ısınma sorunları olan hizmet binamız vesilesi ile oldu ve yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımız oldu. Örneğin Almanya bizden 3 paralel kuzeyde olmasına rağmen, yıl boyunca aldığı güneş bizden daha az olmasına rağmen yenilenebilir enerjiye geçtiler. Bizim planladığımız yeni projeler ile yaklaşık 1000 megavat enerji elde edeceğiz. Bu da Tepebaşı Belediyemizin tüm enerji ihtiyaçlarını çözmüş olacak. Bugün güzel bir toplantı için bir aradayız. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum, aydınlık günler yakında” diye konuştu.

Uzman isimler konuştu

Etkinlikte daha sonra alanında uzman isimler katılımcılar ile buluşarak enerji konusuna ilişkin aktarımlarda bulundu.

İlk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Yerci, “Güneşi Paylaşanlar: 1 Tarım + 1 GES > 2” adlı sunum gerçekleştirdi. Yerci, dünyanın ısısının son 50 yılda büyük ölçüde arttığını, bunun sebebinin ise yine insan olduğunu kaydetti. “Biz ne yazık ki enerjiden vazgeçemeyiz. Fosil yakıtlar ile birlikte olumsuz etkileri hissediyoruz. Oluşan ısı dalgaları ile Mart, Nisan ya da Haziranda 5-6 günlük bir kuraklık yaşarsak kötü sonuçları olacaktır. Gıda fiyatları artabilir. Dünyanın sıcaklığının artması, gıda fiyatlarının hızla artmasını, yeni sağlık sorunlarını, açlığı, fakirliği ve göçleri de beraberinde getiriyor. Güneş enerjisi en bol enerji kaynağıdır ve bizim kullanış şeklimizi bu yönde değiştirmemiz gerek” sözlerini kullandı.

Programda ayrıca Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. İSG ve Çevre Müdürü Erkan Yılmaz, “Sürdürülebilirlik Yönetimi”, ESGİAD Başkan Vekili ve Enton A.Ş. Genel Müdürü Kerem Toparlar, “Enton A.Ş.’nin Enerji Verimliliği ve Temiz Enerji Faaliyetleri” adlı sunumlarını gerçekleştirdi.

Programda katılımcılar da merak ettikleri soruları uzmanlarına yöneltme şansı buldu. Etkinlik süresince sektör temsilcilerinin yer aldığı stantlar da vatandaşlardan ilgi gördü. Alanda açılan 19 farklı stantta sektör temsilcileri, ürün ve teknolojilerini tanıttı. Firmaların yetkilileri ve vatandaşlar, etkinlikte dolayı memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.