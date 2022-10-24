İİBF’den “21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi”

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eşliğinde Çalışma İlişkileri” ana temalı 21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresibaşladı.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’daki kongreye Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Ali Resül Usul, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Ethem Esen ve Doç. Dr. Canatay Hacıköylü, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, çeşitli üniversitelerden öğretim elemanları, konfederasyonlar, sendika yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Usul: “Sanayileşme artık yeni bir döneme girmiş, çalışma hayatı yeni bir boyut kazanmıştır”

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usul kongreden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte şehirleşmenin etkisi olarak gelişen sanayileşme artık yeni bir döneme girmiş, çalışma hayatı yeni bir boyut kazanmıştır. Çalışma ekonomisi ve endüstri alanlarında geçmişten bugüne birçok düzenleme yapılmış birçoğu uygulanamaz hale gelmiş fakat yüksek teknoloji ile gelişen düzen bunu değiştirmiştir. Bu yeni düzen bizleri her gün daha da yenilikçiliğe teşvik ederken bu alanlardaki sorunlar bu kongrede olduğu gibi her boyuttan incelenmelidir.”

Prof. Dr. Dağdemir: “Çalışma ilişkilerinin paydaşları ile akademinin buluşması son derece değerli”

Kongrenin Cumhuriyetimizin 100. yılı adına yapılan etkinliklerin ilki olma niteliğini taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Dağdemir, “Çalışma ilişkilerinin paydaşları olan işçi ve işveren konfederasyonlarının yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte olmak ve değerlendirme yapabilmek kongremize ayrı bir değer katıyor. Çalışma ilişkilerinin paydaşları ile akademinin buluşması son derece değerlidir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kağnıcıoğlu: “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ulusallığın en önemli misyonuna sahiptir”

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu ise Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çalkantılı süreçleri atlattığına ve iki savaş arasında oluşturulan bireysel iş ilişkilerini koruyucu düzenlemelerin başlangıçta zor yollardan geçtiğine değinerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İlki 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen Kongre birçok başarılı deneyimin ardından yine üniversitemiz ev sahipliğinde 21.sini düzenliyor. Kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ana temamız olan ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eşliğinde Çalışma İlişkileri’ iniş ve çıkışları olan süreci hatırlama, tartışma ve sonuçlarından ders çıkarma anlamında bizlere eşsiz bir fırsat sunuyor.”