İİBF’de ikinci dış danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nün ikinci dış danışma kurulu toplantısı İİBF Fakülte Proje Odası’nda gerçekleştirildi.

Dekan Prof. Dr. Elif Dağdemir ve İktisat Bölüm Başkanı Erol Kutlu’nun yanı sıra dekan ve bölüm başkan yardımcılarının hazır bulunduğu toplantıya, dış danışma kurulu üyeleri Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve Elginkan Holding Finans Müdürü Meral Özertik katılım sağladı.

Prof. Dr. Elif Dağdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Prof. Dr. Erol Kutlu ve bölüm başkan yardımcıları bir önceki toplantıdan bu yana, özellikle ders programlarına yönelik olarak yapılan iyileştirmelerle ilgili bilgi verdiler. Toplantıda söz konusu iyileştirmelerin; programların yeni ve sektörün gereksinimlerine yönelik derslerle güçlendirilmesini, bu bağlamda programda yer alan bazı derslerin kaldırılmasını, Kariyer Planlama dersi çerçevesinde iş dünyası temsilcilerinin öğrenciyle buluşturulmasını kapsadığının altı çizildi.

Danışma kurulu üyeleri de yapılan iyileştirmelerden memnuniyetlerini ifade ederek kendi fikirlerini paylaştılar. Sektör ve üniversite katılımcıları arasında önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerinin yapılmasına yönelik mutabakat sağlandı. Sektör mensuplarının bu çerçevede ilk olarak 2023 Mart ayında gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarına (İKAF) aktif katılımlarının sağlanması yönünde anlaşmaya varılırken Meral Özertik’in Kariyer Planlama dersi çerçevesinde konuşmacı olarak öğrencilere tecrübelerini aktarması konusunda da karar alındı.

Bu somut adımların 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıya kadar atılması planlanarak toplantı sona erdi.