İİBF’de "2001 Krizi ve Türkiye Ekonomisi" konuşuldu

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü tarafından “2001 Krizi ve Türkiye Ekonomisi” başlığıyla bir seminer düzenlendi.

Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı ve İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyıldız’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım ve Doç. Dr. İsmail Onur Baycan, İktisat Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kutlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Dağdemir: “2001 yılı dünya için bir dönüm noktası oldu”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, 2001 krizinin anlaşılmasını hedefleyen seminerin önemine ilişkin şunları söyledi:

“Bugün çok değerli konuğumuz Hakan Özyıldız, değerli tecrübelerini bizlerle paylaşmak için burada. Yaşanılan olaylarla 2001 yılı dünya için bir dönüm noktası oldu. 2001 krizinde mutfak kısmında yer alan isimlerden biri olan konuğumuz krizin arka planını ve kriz sürecini bizlerle paylaşacak ve bir perspektif oluşturacak. Bu seminer için Hakan Özyıldız’a ve İktisat Bölümümüze çok teşekkür ediyorum.”

Hakan Özyıldız: “İktisatçı aynı zamanda tarihçi ve sosyolog olmak zorundadır”

Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı ve İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyıldız, 2001 krizinin tarihsel sürecini sosyoekonomik bağlamda anlattığı seminerde şunları aktardı:

“İktisatçı tarih okumak ve öğrenmek zorundadır. Biz iktisatçıların en büyük zaafı tarihle pek ilgilenmiyor oluşumuz. Son dönemlerde iktisatçılığı döviz kurlarına ve faize indirgedik ve bu büyük bir hata. İktisatçı aynı zamanda tarihçi, sosyolog hatta antropologdur. Bu bağlamda tarihten ders alamadığımız zaman aynı hataları tekrar etmek zorunda kalır ve çok zarar görürüz.”