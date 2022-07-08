İhtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli yardım

Eskişehir’de ihtiyaç sahibi ve engelli çocuklar Kurban Bayramı öncesinde çeşitli yardımların ve eğlenceli faaliyetlerin yapıldığı bir etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Eskişehir’de yaşayan bir grup gönüllü vatandaşın birbirlerini sosyal medya üzerinden bulmasıyla oluşan topluluk, ihtiyaç sahibi ve engelli çocuklar için etkinlik düzenledi. Kurban Bayramı öncesinde bir araya gelen grup, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağladı. Ayrıca etkinlik çerçevesinde düzenlenen oyunlar ile yaklaşık 60 çocuk ve aileleri doyasıya eğlendi. Grup adına konuşan yardımsever vatandaş Ayşegül Bozbaş, bu tarz etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

“Çocuklar için ne gerekirse yapacağız ve onların mutlu olmasını sağlayacağız”

Düzenlenen etkinliğin içeriği hakkında bilgiler veren Bozbaş, “Etkinliğimiz kimsesiz çocuklar ve engelli kardeşlerimizi sevindirmek amacıyla hazırlandı. Sosyal medyada, kendi arkadaşlarımızdan oluşan ve yardımlaşmayı seven kişilerin birleşmesiyle, maddi ve manevi desteklerle oluşan bir grubun etkinliği oldu. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlıklarını ve bayram harçlıklarını hazırladık. Bayram öncesinde de onlara bir eğlence olsun istedik. Hep birlikte eğleniyoruz. Etkinliğimizin içerisinde çuval ve sandalye yarışmaları var. Şarkı yarışması yapacağız. Yüz boyaması yaptık. Çocuklar için ne gerekirse yapacağız ve onların mutlu olmasını sağlayacağız” dedi.