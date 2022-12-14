İhtiyaç sahibi ailelere soba ve kömür yardımı yaparak örnek oluyor

Birçok yardıma muhtaç aileye gıda yardımı yapan Şahin, kentte soğuk havanın etkisini göstermesiyle, soba ve kömür dağıtmaya başladı. Binlerce ihtiyaç sahibine umut olması ile tanınan Şahin, yaptığı yardımlarla takdir topluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yola çıkan Soner Şahin, taşınması zor olan yardımları araba kiralayarak dağıtırken, hafif olan erzakları ise bisikletiyle sokak sokak gezerek vatandaşın kapısına kadar götürüyor.