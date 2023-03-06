İhtiyaç malzemeleri toplanmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi depremden etkilenen ve ilimize gelen vatandaşların acil ihtiyaç malzemelerini kabul etmeye devam ediyor.

Bu çerçevede depremlerden etkilenen ve ilimize gelen vatandaşların ihtiyaçları istikametinde oluşturulan listede yer alan malzemeler, Melih Savaş Yaşam Köyü’ndeki misafirler için ihtiyaç merkezine teslim edilebiliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Birinci el iç çamaşırı, kadın, erkek ve çocuk pijaması, çorap, terlik, bot, eşofman, erkek ayakkabısı ve erkek kıyafeti yardımında bulunmak isteyenler Melih Savaş Yaşam Köyü’nde bulunan ihtiyaç merkezimize bırakabilir” denildi.