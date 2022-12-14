Ihlamurları köyünden toplayıp çay ocağında demleyerek satıyor

Eskişehir’de köyünden topladığı ıhlamurları çay ocağında demleyerek satan Mehmet Bakırcı, soğuk algınlığının yoğun olduğu son günlerde taleplerden oldukça memnun.

Odunpazarı İlçesi’nde çay ocağı işleten Mehmet Bakırcı, memleketi Mihalıççık’tan topladığı ıhlamuru kaynatarak demleyip satıyor. Alışılmışın dışında ıhlamuru aromalı toz ürünleri suya karıştırıp servis etmek yerine gerçek bitkiyi demleyen Bakırcı, soğuk havalarla birlikte doğal ıhlamura olan talebin arttığına değindi. Bakırcı, piyasada satılan toz ıhlamurla aynı fiyata sattığı demleme içeceği için, "Mihalıççık’ta bulunan köyümden, kendi kendine yetişen ve meyve veren bahçemizdeki ıhlamur ağacından topluyorum. Topladığım ıhlamurları çay ocağımda demleyip satıyorum. Soğuk algınlığının yoğun olduğu şu dönemde taleplerden memnunum. Tozdan yapılan ıhlamurla aynı fiyata satıyorum, vatandaşlar memnun olsun diye" ifadelerini kullandı.