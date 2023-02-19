Ihlamurkentspor’dan deprem bölgesine hijyen malzemesi yardımı

Ihlamurkentspor Kulübü sporcuları deprem bölgesine yollamak üzere hijyen malzemelerinden oluşan koliler hazırladı.

Ihlamurkentspor Kulübü sporcuları, veliler ve bazı mahallelinin getirdiği hijyen malzemeleri özenle paketlenerek hazırlandı. Sıvı sabun, ıslak mendil, çöp poşeti, çamaşır suyu, deterjan ve dezenfektandan oluşan paketler küçük sporcular tarafından hazırlandı. Ihlamurkent Mahalle Muhtarı ve Ihlamurkentspor Yönetim Kurulu Üyesi Birsen Canbaz, “Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın çok zor şartlarda olduğunu biliyoruz. Küçük de olsa onlar için bir şey yapmak istedik. Katkı veren tüm sporcu çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yaraların hep birlikte sarılacağını düşünerek bu organizasyonu planladıklarını ifade Ihlamurkentspor Antrenörü İlhan Güderler ise, “Çocukların yalnızca sportif yeteneklerini geliştirmenin yeterli olmadığını toplumsal konulardaki duyarlılıklarının artması için sporcuların paylaşma ve yardımlaşma duygusuna katkıda bulunmak istedik” ifadelerini kullandı.