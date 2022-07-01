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Ihlamurkentspor yaz okulu tenis çalışmaları

Ihlamurkentspor Kulübü yaz okulu tenis çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. “Spora yeni bir soluk getiriyoruz” sloganı ile yola çıkan Ihlamurkentspor’da tenis ve futbol branşlarında minik sporculara eğitim veriliyor. Hem futbol hem de teniste eğitimler haftanın 2 günü veriliyor. Üç grubun olduğu tenis eğitimlerini antrenörler Alpaslan Kapaklıkaya ile Bünyamin Özgüleş veriyor. Çalışmaların verimli geçtiğini kaydeden Kapaklıkaya, Ihlamurkent, Vadişehir, Çankaya, Yenikent mahallerinin çocuklarına hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

ESKİŞEHİR 01.07.2022, 11:15
Ihlamurkentspor yaz okulu tenis çalışmaları

Ihlamurkentspor Kulübü yaz okulu tenis çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. “Spora yeni bir soluk getiriyoruz” sloganı ile yola çıkan Ihlamurkentspor’da tenis ve futbol branşlarında minik sporculara eğitim veriliyor. Hem futbol hem de teniste eğitimler haftanın 2 günü veriliyor. Üç grubun olduğu tenis eğitimlerini antrenörler Alpaslan Kapaklıkaya ile Bünyamin Özgüleş veriyor. Çalışmaların verimli geçtiğini kaydeden Kapaklıkaya, Ihlamurkent, Vadişehir, Çankaya, Yenikent mahallerinin çocuklarına hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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