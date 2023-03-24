İftarlık turşulara vatandaştan yoğun ilgi

Eskişehir’de turşu satan işletmelerde Ramazan ayı bereketi yaşanıyor.

Ramazan ayı için hazırlık yapan vatandaşlar, iftarların vazgeçilmesi olan turşular için işletmelerde yoğunluk oluşturdu. Onlarca çeşit turşu çeşidi vatandaşların sofralarında yer alacak. Gün boyu tutulan oruç sonrasında akşam iftar sofralarında turşu koymak isteyen vatandaşlar, turşucuların yolunu tuttu. Yoğunluk yaşanan işletmelerde en çok tercih edilenler ise salatalık ve lahana turşuları.

“Ramazan Ayı’nda en çok bakliyat yapıldığı için bunların yanında mutlaka turşu aranıyor”

Eskişehir’de turşuculuk yapan Ünal Atalay, Ramazan ayının ilk haftasında turşu işlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti. Kapının önünde geçen müşterilerin özellikle oruç oldukları zamanlarda canlarının çok fazla turşu çektiğini dile getiren Atalay, “Bizim işlerimiz en fazla Ramazan ayında olur. Genellikle ilk hafta büyük bir yoğunluk yaşanır ancak ondan sonra biraz düşmeye başlar. Müşteri kapının önünde geçerken turşunun kokusu cezbediyor. Özellikle oruçlu olduğu zaman canları turşu çekiyor ve tuzlu olsa da, içlerini yaksa da talepleri oluyor. Hemen hemen bütün iftar sofralarında turşu oluyor. Ramazan ayında en çok bakliyat yapıldığı için bunların yanında mutlaka turşu aranıyor. Tuhaf bir şekilde acı bibere de çok ilgi gösteriliyor, normalde bu mideyi yakan bir şey ancak bu dönemde çok tüketiliyor. Ramazan ayında elbette turşu tüketilebilir ancak her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmamak lazım. Vatandaşların turşuyu ayarında tüketmesi lazım, sonuçta bu tuzlu bir ürün. Doğal ürünleri tüketsinler, kendileri yapabiliyorlarsa kendileri yapsınlar. Yapamıyorlarsa da bildikleri yerlerden alsınlar” dedi.