‘İftara Beş Kala’ programında vatandaşlara hurma ve su ikram edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği; ‘İftara Beş Kala’ programında, Eskişehir’de oruçlarını açmak için evine yetişemeyen vatandaşlara hurma ve su ikram etti.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği; her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında düzenlediği ‘İftara Beş Kala’ programını bu sene de gerçekleştirildi. Ramazan’ın ilk gününden itibaren oruçlarını açmak için evine yetişemeyen vatandaşlara hurma ve su ikram edildi. TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu sene de Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her sene olduğu gibi bu sene de gençlerimiz, Ramazan’ın manevi iklimini ve paylaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için sahalardayız. Ramazan’ın ilk gününden itibaren oruçlarını açmak için evine yetişemeyen vatandaşlara sahalarda ikramda bulunuyoruz. Gençlerimiz büyük bir özveri ve fedakarlıklarla yine sahadalar. Ramazan ayı bizler için rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayıdır. TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği olarak Ramazan ayında bizler de faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ramazan’ın manevi iklimine uygun programlar, iftar davetleri ile vakfımızı Ramazan-ı Şerif ile şenlendiriyoruz. Ben bu vesileyle bütün Eskişehirli hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyor, Rabbimden bizi Ramazan’ın bereketine erdirmesini ve Ramazan Bayramı’na kavuşturmasını niyaz ediyorum’’ dedi