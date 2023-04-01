İftar saatinde meşhur tatlı kuyruğu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir’de vatandaşlar tatlıcıların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir’de vatandaşların iftar saatinde pide kuyruğu oluşturmasının ardından tatlıcıların önlerinde tatlı kuyruğu oluşturduğu görüldü. İftar yemeği sofralarında tatlıya yer vermek isteyen vatandaşlar baklava, tulumba, kadayıf dolması ve lokma gibi tatlı çeşitlerinden almak için tatlıcıların önlerine gelerek sıraya girdi. İftar vaktinden en az iki saat önce kuyruğa giren vatandaşlar sırası geldikçe tatlılarını alarak iftara yetişmek için evlerinin yolunu tuttu.

Vatandaşların tatlı istekleri karşısında yoğun mesai harcayan tatlıcılar ayındaki bu ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtirken, tatlı kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Hikmet Sürer ise “Ramazanda insanın canı her şeyi istiyor. Buradan geçerken kuyruğu görüp sıraya girdim. Taze olduğunu düşünerek tatlı almaya karar verdim. Vatandaşların da buranın tatlısına oldukça ilgisi var. Ramazan ayımız iyi geçiyor” dedi.

Bazı vatandaşlar da bu tarz kuyrukların tatlıcıların önlerinde gelenek haline geldiğini ifade ederek, “Eskişehir’in meşhur tatlı kuyruğu” ifadesini kullandı.