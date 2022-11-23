İçki şişesini montunun içine gizleyerek çaldı

Eskişehir’de müşteri gibi girdiği bir tekel bayiden montunun içine sokarak alkollü içecek çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde müşteri kılığında tekel bayiye giren bir şüpheli, kasanın ön tarafında rafta duran içki şişelerinden birini montunun içine sokarak çaldı. Dükkana birlikte girdiği arkadaşını kendisine siper olarak kullanan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

İçki çalarken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, kayıplara karıştı.