İBF’den Eczacılık Fakültesine inkübatör

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) elektronik deposunda teknikerler tarafından iki adet inkübatör bulundu. İnkübatörler İBF Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin tarafından İletişim Bilimleri Fakültesi adına Eczacılık Fakültesine devredildi.

İnkübatör devir töreninde konuşma yapan İBF Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, elektronik depoların sınıflandırılması esnasında çıkarılan cihazların bilime kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. İBF Dekanı Prof. Dr. Ertekin konuşmasında şunları söyledi:

“Cihaz için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra menşeine bakıp bir zamanlar sağlık bakanlığından devir alındığını ve cihazın mikroorganizmalar için sağlık ve eczacılık ile ilgili bilimlerde kullanılan ısıtıcı olduğunu öğrendik. Durumu gerekli birimlere ilettikten sonra Eczacılık Fakültesine göndermeye karar verdik. Kıymetli öğretim üyelerimizin ve sevgili öğrencilerimizin araştırmalarında inkübatörlerin katkı sağlamasını umut ediyorum.”