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Hurma alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler

Ramazan ayı yaklaşırken yapılan hurma alışverişleri de arttı. Esnaf, vatandaşı taze hurma alma konusunda uyarırken diyabet hastaları için de diyet hurma tavsiyesinde bulunuyor.

ESKİŞEHİR 23.03.2022, 10:11
Hurma alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler

Ramazan ayı yaklaşırken yapılan hurma alışverişleri de arttı. Esnaf, vatandaşı taze hurma alma konusunda uyarırken diyabet hastaları için de diyet hurma tavsiyesinde bulunuyor.

Ramazan ayında iftar sofralarının değişilmez ürünlerinden birisi olan hurmaya bu yıl da yoğun talep var. Ramazanın başlamasına sayılı gün kala hurma alışverişleri artıyor. Esnaf ise vatandaşı taze hurma konusunda uyardı. Geçen yıldan kalan hurmaların satılabileceğini belirten esnaf, taze ürünlerin daha canlı renklerde olacağını söyledi. Ayrıca farklı ülkelerde yetişen hurmalar yüksek besin değerine sahip olduğu için diyabet hastaları için dikkatli tüketilmediği takdirde risk oluşturuyor. Esnaf ise diyabet hastalarına diyet hurmaları öneriyor.

“Diyabet hastaları için diyet hurma”

Eskişehir’de uzun yıllardır esnaf olan Emirhan Yaşar Acar, diyabet hastalarına tavsiyede bulundu. Diyet hurmaların şeker oranının daha düşük olduğunu belirten Acar, “Vatandaşın Ramazan alışverişi başladı. Hurmalara yoğun talep oluyor. Hurmalarda fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor. En ucuzundan en pahalısına kadar her birinin lezzet farklılığı var fakat besin değerleri birbirine çok yakın. Şeker oranı oldukça yüksek bir ürün olduğu için diyabet hastalarının dikkatli davranması gerekiyor. İran hurmaları oluyor, sarı renktedir, biz diyet hurma olarak adlandırıyoruz. Şeker oranı diğerlerine göre daha düşük oluyor” dedi.

“Taze hurmanın rengi daha canlı olur”

Taze hurma ile beklemiş hurma arasındaki farkları belirten Emirhan Yaşar Acar, vatandaşı Ramazan ayından önce alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Taze hurmaların renklerinin daha canlı olduğunu belirten Acar, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşın hurma alışverişi yaparken yeni mahsul ürünler almaya dikkat etmeli. Geçen seneden kalan hurmaları almamaya özen göstersinler. Taze ürünlerin renkleri daha canlı durur. Eski ürünlerin renkleri daha mat oluyor. Ramazan gelmeden hurma alışverişinin yapılıp tadına bakılarak alınması daha sağlıklı seçim yapılmasını sağlar. Bu sene fiyatlar tabi geçtiğimiz yıla göre biraz yükseldi. İran hurmaları en ucuz olanlar ve fiyatları 30 lira civarında oluyor. Medine hurmalarının fiyatları 60 lira ile 110 lira arasında değişkenlik gösteriyor. En iri ve etli olan Kudüs hurmaları ise 80 lira ile 120 lira arasında değişiyor.”

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