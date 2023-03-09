Hurdaya dönen Tofaş’ın içindeki 4 kişi yaralandı, diğer aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Eskişehir’de bir kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi’nde bulunan 2. Arabacılar Caddesi ile Özlem Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 APK 334 plakalı Audi marka otomobil, İlker Ç. (23) idaresindeki 16 ACG 097 plakalı Tofaş marka otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu Tofaş marka otomobilde bulunan İlker Ç. (23), Muhammet Emin A. (16), Emrehan S. (22) ve Muhammed K. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerinden kaçan 16 APK 334 plakalı aracın sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.