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Hukuk ve Bilişim Kulübü’nden ’Bilişim Zirvesi’ etkinliği

Anadolu Üniversitesi Hukuk ve Bilişim Kulübü tarafından “Bilişim Zirvesi” etkinliği gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 30.12.2021, 15:22
Hukuk ve Bilişim Kulübü’nden ’Bilişim Zirvesi’ etkinliği

Anadolu Üniversitesi Hukuk ve Bilişim Kulübü tarafından “Bilişim Zirvesi” etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen etkinliğe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez, Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü Başkanı Burak Çimen, Av.Umut Zorer, Av. Serpil Çınar, Av. Umur Yıldırım, Av. Özge Evci Eralp ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dört oturumdan oluşan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez, “Bilişim teknolojileri, internet ve enformasyon gibi yeni teknolojiler çağımızın bir gerçeği. Aynı şekilde hukuk da bu gelişmeleri takip etmek durumunda kalıyor. Bilişim hukuku, internet hukuku gibi kanunlar oluşum aşamasındayken bunlara tanık olma şansınız var. Bir şeyi başlangıcından izleme imkânına sahip olmak önemli bir avantaj. Bizim sahip olmadığımız imkânlara sahipsiniz. Dikkatinizi dağıtmadan bu imkânlardan yararlanırsanız olağanüstü şeyler başaracağınıza inanıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum başarılar diliyorum” dedi.

“Tüm arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Hukuk ve Bilişim Kulübü Başkanı Burak Çimen ise “Kulüp olarak amacımız, öğrencilerin alanında uzman kişilerle bir araya gelebilmesini sağlamak. Gönüllülük esasını yürüttüğümüz ve devamını getirmeyi iple çektiğimiz bu çalışmalarda bizimle birlikte yol almak isteyen, iyi bir hukuk nosyonu ve güzel anılarla mezun olmak isteyen tüm arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçek”

Türkiye’de internet kullanımının çok fazla olduğuna dikkat çeken Av. Zorer konuşmasında bilişim hukukunun gerekliliğine değinerek, “Aslında hayatımızı bir şekilde internette yaşıyoruz. Tüm işlerimizi internetten hallediyoruz. Böyle bir dünyada bilişim hukukuna ihtiyaç duyulması çok normal. Gerçek hayatta suç işlediğimizde nasıl cezasını alıyorsak bilişim ortamında suç işlediğimizde de cezasını alıyoruz. Siber Suçlar Daire Başkanlığı’nın da dediği gibi ‘ortam sanal olsa da suç gerçek.’ Bilişim hukuku dediğimiz şey gerçek dünyada yaşanan fiillerin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

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