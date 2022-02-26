Hocalı Katliamı Eskişehir’de anıldı

Eskişehir’de, Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları, 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesi anısına program düzenledi. Hamamyolu’nda gerçekleşen programda Hocalı Katliamı’nda çekilmiş fotoğraflar da sergilendi. Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları’nın yaptığı basın açıklaması sonrasında Çarşı Camii’nde Karabağ şehitleri için mevlit okutuldu.

“Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor hatıraları önünde tazimle eğiliyoruz”

Basın açıklaması yapan, Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları Başkanı Alperen Urhan, “1992 yılının 25 Şubat’ını 26’sına bağlayan gece, Hocalı’da insanlık tarihine en aşağılık ve kara lekelerden biri olarak geçmiş bir katliama muhatap olan 106’si kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan-Hocalı Türk’ü soydaş ve dindaşımızın aziz hatıralarını anmak ve milli kinimizi harlamak üzere bu fotoğraf sergisini tertip etmiş bulunmaktayız. Bu aziz hatıranın bizlere yüklemiş olduğu sorumluluğu bir an olsun akıldan çıkarmıyor, esir Türk yurtları ve Türklere uygulanan sürgün ve katliamlar hakkında sadece yılda bir defa tertip edilen programlar ile yetinmemek gerektiğini beyan ediyoruz. Çünkü bilmekteyiz ki unutursan tarih hatırlatır ve unutanlar, billahi unutulur. Ermeni taşnaklar aşağılık çeteciliklerinden bir şey kaybetmiş değiller. Bugün burada bir araya gelmiş olanlar bunun farkındadır ve bugün belki ömründe ilk defa Hocalı’yı bu vesileyle duymuş, yaşlısıyla kadını erkeğiyle, Türk Dünyasının 4 bir yanından Kazakistan, Özbekistan ve Irak Türkmenlerinden Eskişehir’imize gelmiş gençleriyle bizler Hocalı’da şehit olanların insan olduklarını her fırsatta kamuoyuna hatırlatıyor ve onların davasına sahip çıkıyoruz. Bu iman, azim ve kararlılık hisleriyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor hatıraları önünde tazimle eğiliyoruz” dedi.