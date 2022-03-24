Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı üzerinde bulunan rögar kapaklarının çalındığı ihbarını alan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Engin T., Samet Ü. ve Mesut Y. isimli 3 arkadaşın bir araçla olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahısları takibe alan ekipler, aynı araç ile yine hırsızlık yapmaya çıkan 3 arkadaşı Emek Mahallesi Orman Sokak’ta yakaladı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, çalıntı 2 adet farklı isme ait kredi kartı, 1 adet masa telefonu ve 1 adet masa saati ele geçirildi.

Şahısların sorgusunda rögar kapaklarını sattıkları hurdacıyı itiraf ettiği öğrenildi. Ekipler tarafından Yüksel Ö. isimli hurdacıya, ‘Hırsızlık malı satın alma’ suçundan adli işlem başlatılırken, şüpheli Engin T., Samet Ü. ve Mesut Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi 3 arkadaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.