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Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

ESKİŞEHİR 28.07.2022, 10:19
Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi’nde bulunan bir adreste meydana gelen hırsızlık olayı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda bahse konu yerden demir kesme makasını ve bir miktar demiri çalan şüphelilerin S.Ç ve E.Ç oldukları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüpheliler Odunpazarı İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayının şüphelisi S.Ç.’nin daha önceki 160 bin lira değerindeki 2 adet hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüpheli S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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