Hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepebaşı İlçesi’nde Y.A. isimli şahsa ait ikamette gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma balattı. Ev sahibinin beyanına göre 30 bin TL maddi zararının oluştuğu hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda sonucu M.I. ve C.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.