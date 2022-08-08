Hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları esnasında durumundan şüphelenilen N.C. durduruldu. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli N.C.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.