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Hırsızlık firarisi otelde yakalandı

Eskişehir’de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı.

ESKİŞEHİR 14.09.2021, 10:18
Hırsızlık firarisi otelde yakalandı

Eskişehir’de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hakkında Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca "Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 16 yıl 42 ay 128 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen O.Ç.’nin bir otelde olduğunu tespit etti. Otele yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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