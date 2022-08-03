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Hırsızların hedefi zincir marketler oldu

Eskişehir’de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

ESKİŞEHİR 03.08.2022, 11:37
Hırsızların hedefi zincir marketler oldu

Eskişehir’de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Zincir marketleri hedef seçen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Farklı mahallelerdeki zincir marketlere giren kadın hırsızlar, raflarda duran ürünleri çeşitli yöntemlerle çaldı. İki farklı markette güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından birinde, alışveriş arabasındaki ürünleri kol çantasına dolduran kadın üzerini kıyafet ile örterek gizlemeye çalıştı. Diğer bir görüntüde ise yaklaştığı şarküteri dolabından aldığı ürünü şalının altına gizleyen kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı.

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