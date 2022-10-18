Hırsızlardan korunmak için apartman kapıları büyük önem taşıyor

Hava değişimlerinde apartman kapılarının hidroliklerine yapılan mevsim ayarı hakkında konuşan çilingir esnafı Ahmet Boz, “Apartman kapısının kapanmaması hırsızların önünü açar, sert kapanması da kapıda maddi hasara neden olur” dedi.

Son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı her vatandaşın alacağı bireysel tedbirler ön plana çıktı. Bireysel tedbirlerin yanı sıra toplumsal tedbirlerin eksikliği de birçok hırsızlık olayının önünü açıyor. Özellikle apartman kapılarının tam kapanmamasına karşı alınmayan tedbirler, her geçen gün bir yeni hırsızlık olayına zemin hazırlıyor. Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde de birçok apartman kapısında kapanmama durumu görülebiliyor. Apartman kapılarındaki hidroliklerin mevsim ayarının yapılmaması, kış aylarında kapının açık kalmasına neden oluyor. Açık apartman kapılarının hırsızlar için bir fırsat olduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, “Apartman kapısının kapanmaması hırsızların önünü açar” diyerek uyarıda bulundu.

“Hidrolik ayarı hırsızlıkların önüne geçer”

Eskişehir’de çilingir olarak hizmet veren Ahmet Boz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hidroliklerin mevsim ayarının büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle son dönemde artan hırsızlıklara karşı önlem almada apartman kapısının büyük önem taşıdığını belirten Boz, şu ifadeleri kullandı:

“Hava değişimlerinde apartman kapılarındaki hidroliklerine mevsim ayarının yapılması gerekiyor. Hidroliklerde yaz ve kış ayarı vardır. Hava sıcaklığında yaşanan keskin geçişlerde bu ayarın mutlaka yapılması gerekiyor. Şu günlerde de hava sıcaklıkları aniden hissedilir derecede düştü. Apartman kapılarının durumuna göre şu tarihlerde hidrolik ayarı yaptırmak gerekebiliyor. Hidrolik ayarı yapılmadığı takdirde kapı ya kapanmaz ya da hızlı şekilde çarparak kapanır. Apartman kapısının kapanmaması hırsızların önünü açar, sert kapanması da kapıda maddi hasara neden olur. Hidrolik ayarının bilirkişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bilinçsiz şekilde yapılan hidrolik ayarı tam sonuç vermeyerek sıkıntılı durumlar ortaya çıkartabilir. Küçük maliyetlerden kaçınarak hırsızların önünü açmaya veya kapıda daha büyük maddi hasarlar oluşmasına ortam sağlamaya gerek yok.”