Hıncını çöp kutusunu devirerek çıkardı

Eskişehir’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydandan geçen bir şahsın sinirli halde çöp kovasını devirerek uzaklaşması çevrede hayretle karşılandı.

Odunpazarı İlçesi Şair Fuzuli Caddesi’nin başında bulunan Cengiz Topel Meydanı’nda kimliği belirsiz yetişkin bir erkeğin yolun kenarındaki çöp kutusunu bağırarak tekmelediği öne sürüldü. Çevredeki vatandaşlar çöp kutusunu tekmeleyen şahsın bağırarak olay yerinden uzaklaştığını belirtirken, kaldırımın köşesinde devrilmiş halde duran çöp kutusu dikkatleri çekti. Bölgedeki bazı vatandaşlar cep telefonuyla yere devrilen çöp kutusunun fotoğraflarını çekerken, kaldırım kalabalıklaşınca yolda yürümekte güçlük çekildiği görüldü. Bir süre sonra durumu fark eden belediye yetkilileri ise çöp kutusunu kaldırarak eski haline getirdi.