Hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde hibe destekleri hakkında proje danışmanlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün açılış konuşmasıyla başlayan bilgilendirme toplantısına, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam, İl Proje Yürütme Biriminde görevli teknik personel ile hem Eskişehir hem de çevre illerde bulunan proje danışmanlık firmalarının temsilcileri ve tarım makineleri ticareti yapan bayi temsilcileri katıldı.

Söz konusu toplantıda, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri çerçevesinde ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularına yol göstermek amacıyla bir arada bulunduklarını belirtti. Türkiye’de ilk olarak hem ilçe belediyesinde hem de büyükşehir belediyesinde kırsal mahalle tanımlamasını yapan ilin Eskişehir olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Eskişehir’de 2006-2021 yılları arasında 4 dönem 15 etapta 872 proje uygulandığını, bu projelere 91 Milyon TL hibe ödemesi yapıldığını ve bu projelerle yaklaşık 2 bin 173 kişiye istihdam sağlandığını vurguladı. Bundan sonraki süreçte bu projelerin Eskişehir ilinde proje danışmanlarına da ekonomik anlamda katkı sağlamasını beklediklerini belirten Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş bütün çiftçilere ulaşarak destek verilmedik hiçbir çiftçimizin kalmaması gayretinde ve Eskişehir’e ne kazandırılabilir amacında olduklarını vurguladı.

Toplantının devamında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam tarafından yeni dönem için yayımlanan tebliğ değişikliği, güncel uygulama rehberinde yer alan konular ile makine-ekipman alımı için yapılacak başvuru şartları hakkında bir sunum yapılarak bilgi verildi.

Toplantıya katılan danışman ve bayi temsilcilerinin programın bu döneminde getirilen yenilikler hakkında görüş ve düşünceleri alındı. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.