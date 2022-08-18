Heykelin balıkçı kovası çöplüğe döndü

Eskişehir’in önemli turizm simgelerinden olan Porsuk Çayı köprüsünde yer alan balıkçı heykeli, sorumsuz vatandaşlar tarafından çöp kovası olarak kullanılıyor.

Eskişehir’in Köprübaşı mevkiinde yer alan köprüde yaşanan durum son zamanlarda vatandaşların fazlasıyla dikkatini çekmeye başladı. Köprü üzerinde yer alan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun şekilde fotoğraf çektirdiği balıkçı heykeli, bilinçsiz vatandaşların azizliğine uğramaya başladı. Heykelde yer alan balık kovasını adeta çöp kovasına çeviren vatandaşlar, şehrin görselliğine ve turizmine de büyük zarar veriyor. Yaşanan olayların olayın sürekli tekrarlandığını dile getiren vatandaşlar, heykele çöp atan insanların belirlenerek, gerekli cezaları alması gerektiğini söylediler.