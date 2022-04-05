banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Kars sele teslim
Kars sele teslim

Her 44 çocuktan biri otizm tanısı alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, her 44 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığını belirterek, “Tüm ırk, etnik köken ve sosyo-ekonomik düzeylerde görülen otizm spektrum bozukluğu, erkeklerde kadınlara oranla 4,2 kat daha yaygındır” dedi.

ESKİŞEHİR 05.04.2022, 10:48
Her 44 çocuktan biri otizm tanısı alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, her 44 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığını belirterek, “Tüm ırk, etnik köken ve sosyo-ekonomik düzeylerde görülen otizm spektrum bozukluğu, erkeklerde kadınlara oranla 4,2 kat daha yaygındır” dedi.

Nisan Ayı’nın tüm dünyada otizm farkındalık ayı olarak kabul edildiğini ve bu farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Yücesoy Özkan, “Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik, sınırlı ve yineleyici davranış, ilgi ve etkinlik örüntüleriyle karakterize nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğunun yaygınlığı dünyada giderek artış göstermektedir. Güncel verilere göre her 44 çocuktan biri otizm spektrum bozukluğu tanısı almaktadır. Tüm ırk, etnik köken ve sosyo-ekonomik düzeylerde görülen otizm spektrum bozukluğu, erkeklerde kadınlara oranla 4,2 kat daha yaygındır. Tanı alan çocukların yüzde 35’inde otizm spektrum bozukluğu tanısına zihinsel yetersizlik tanısı da eşlik etmektedir. Görüldüğü üzere bu yaygınlık oranları otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sunulacak etkili terapi ve eğitim hizmetlerinin önemini daha da artırmaktadır” diye konuştu.

“Davranışlar şekillendirilebilir, değiştirilebilir”

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sunulacak etkili uygulamaların başında uygulamalı davranış analizine (UDA) dayalı öğretim yöntem ve tekniklerinin geldiğini belirten Prof. Dr. Yücesoy-Özkan, UDA’nın bireylerin sosyal olarak önemli davranışlarını geliştirmek amacıyla davranışçı kuramın öğrenme ilkelerini kullanan bir disiplin olduğunu söyledi. 1900’lü yılların başında Rus bilim adamı Ivan Pavlov’un Klasik Koşulama Kuramı ile başladığını, 1930’lu yıllarda Dr. Frederic Skinner’ın Edinimsel Koşulama Kuramı çalışmalarıyla günümüzdeki modern halini aldığını belirtti. Uygulamalı davranış analizi sayesinde davranış öncesinde ve davranış sonrasında gerçekleşen değişkenleri belirleyip, gerekirse bu değişkenlerde değişiklik yaparak davranışların şekillendirilebileceği ya da değiştirilebileceğinin varsayıldığını kaydeden Prof. Dr. Yücesoy-Özkan şöyle devam etti:

“Davranış değişikliği için ipucu, şekil verme, pekiştirme, model olma ve ceza gibi öğrenme ilkeleri kullanılarak geliştirilmiş pek çok öğrenme yöntem ve tekniği söz konusudur. Uygulamalı davranış analizi ile bireylere yeni davranışlar kazandırmak, bireylerin uygun davranışlarını arttırmak ya da onların uygun olmayan davranışlarını azaltmak mümkündür. Bu nedenle yetersizliği olan çocuklara öğretim yapmak üzere özel eğitim öğretmenleri tarafından sıklıkla kullanılır. Ancak bu demek değildir ki, yalnızca özel eğitim öğretmenleri tarafından kullanılır. Okul öncesinden yükseköğrenime kadar eğitimin her alanında kullanılabileceği gibi organizasyon ve iş yönetimi, ceza hukuku ve madde bağımlılığı gibi yaşamın her alanında ya da farklı disiplin alanlarında da kullanmak mümkündür.”

Davranış Analizi Geliştirme Derneği’nin uygulamalı davranış analizini yaygınlaştırmak ve anlatmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Yücesoy-Özkan, bu çerçevede kendisinin de “Bana Aferin De!” başlıklı bir podcast serisi hazırladığını, sesli yayınların ESOGÜ tarafından desteklenerek ESOGÜ’nün resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22