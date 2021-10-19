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Hem elma gibi, hem de bekletilerek tüketiliyor

Sarıcakaya’da yetiştirilen cennet hurması, ’çikolata’ diye anılan çeşidi ile elma gibi ısırılarak yenebilirken, yumuşaması beklenerek de tüketilebiliyor.

ESKİŞEHİR 19.10.2021, 10:20
Hem elma gibi, hem de bekletilerek tüketiliyor

Sarıcakaya’da yetiştirilen cennet hurması, ’çikolata’ diye anılan çeşidi ile elma gibi ısırılarak yenebilirken, yumuşaması beklenerek de tüketilebiliyor.

Sıcak iklim koşullarını seven cennet hurması, Eskişehir’in Akdeniz iklimiyle ünlü ilçesi Sarıcakaya’da da yetişiyor ve Eskişehir pazarında yerini alıyor. Yumuşaması beklenerek tüketilen cennet hurmasının yanı sıra, ’çikolata’ diye anılan çeşidi ise elma gibi yenebiliyor.

"Cennet hurmasının iki çeşidi var"

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Muharrem Ertuğrul, cennet hurmasının pazarlarda yerini aldığını söyledi. Kilosu 7 TL’den satılan cennet hurması hakkında bilgi veren üretici Ertuğrul, "Biz bunu Sarıcakaya’da yetiştiriyoruz. Sıcak iklimi seviyor ve yılın bu zamanlarında hasadı yapılıyor. Bu meyvenin iki çeşidini vatandaşlara sunuyoruz. Bunlardan birisi klasik cennet hurması; bu bekletilir ve yumuşadıktan sonra tüketilir. Diğeri ise ’çikolata’ diye geçiyor. Bu çeşidini direkt bir elma gibi ısırarak tüketebilirsiniz. Aralarında gözle görülür bir fark olmamasının yanı sıra bir fiyat farkı da yok, ikisinin kilosu da 7 TL’ye satılıyor" diye konuştu.

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