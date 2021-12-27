Hedef daha çok kadının ’Sanatçı Tanıtım Kartı’nı alması

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kültür Bakanlığı tarafından verilen ’Sanatçı Tanıtım Kartı’nın ilçelerindeki daha çok kadın tarafından alınmasını amaçladıklarını belirtti.

Sivrihisar’ın geleneklerini sergileyen 3 usta öğretici ev hanımlığından çıkarak Sivrihisar Belediyesi tarafından açılan kurslarda aldıkları eğitimlerle önce ustalığa ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandılar. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından belediye bünyesinde açılan “Sanat Atölyeleri” kurslarında bayanlara dokunan ve onları evlerinden çıkartarak yeni meslekler edinmesini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını hedefleyen Başkan Yüzügüllü, açtığı Sanat Atölyelerinde bayanların başarısıyla gururlandı. Kültür Bakanlığı tarafından Sanatçı Tanıtım Kartı almaya hak kazanan Doll Art bebek Ustası Saliha Demiral, Kilim Dokuma Ustası Zeynep Duralı ve Flografi Ustası Nesrin Genç, Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinin gururları oldular. Başkan Yüzügüllü, atölyelerden daha çok ustanın “Sanatçı Tanıtım Kartını” almasını amaçlıyor.

“Hocalarımızı tebrik ediyorum”

Başkan Hamid Yüzügüllü “Hocalarımızı tebrik ediyorum. Bizler demek ki burada iyi işler yapıyoruz ki meyvelerini topluyoruz. Hocalarımız Kültür Bakanlığı tarafından Sanatçı Tanıtım Kartı almaya hak kazandılar. Amacımız Sivrihisar’dan daha çok bu belgeyi alan bayanlarımızı, ustalarımızı çıkartmak” dedi.

Usta öğreticiler elde ettikleri bu başarıda kendilerine destek veren ve imkân sağlayan Başkan Hamid Yüzügüllü’ye de teşekkür ettiler.