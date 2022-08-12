“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ile eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması yönünde çalışma başlatan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent okul kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısını artırarak 1 milyon adeti hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, öğrencilerin kitaplara rahatça ulaşması, okuma kültürü kazandırılarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmeleri, kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılması, okullardaki mevcut kütüphanelerin ise yenilenmesi, zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

Toplam kitap sayısı 584 bin 114

“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ile Eskişehir’de 2022 yılında 114 kütüphane açılmış ve kütüphanesiz okul kalmamıştır. Eskişehir’de şu an okul kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısı 584 bin 114’tür. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı “Cumhuriyetin 100.Yılında Kütüphanelerimizde Bir Milyon Kitap Kampanyası” ile hedef 1 Milyon kitap olarak belirlenmiştir. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.