Hayvanseverler eylemde Yılmaz Büyükerşen’e seslendi

Eskişehir’de bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını istemeyen vatandaşlara tepki göstermek için bir araya gelerek yaptıkları açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e seslenerek, hayvanat bahçesi yerine hayvan hastanesi yapılmasını istedi.

Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek ve hayvansever üyeler, bölge halkının sokak hayvanlarını istemediğini iddia ederek bir araya geldi. Gereksiz sebeplerle sürekli olarak sokak hayvanlarının şikayet edildiğini ve ekiplerce toplanması için çaba gösterildiğini belirten hayvanseverler, Karabayır Bağları mevkisinde bulunan 6695 numaralı sokakta bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Sazova Mahallesi’ne bağlı olan bölgede bulunan evlerinin bahçesinde birçok insanın evcil hayvan beslediğini belirten hayvanseverler, kısırlaştırılmış ve küpeli olan fakat sokakta yaşayan bu canlılara yapılan adaletsizliğe karşı duruş sergiledi. Bölgede yaklaşık 120 tane sokak hayvanının yaşadığını belirten Mancahane Başkanı Nesrin Çiçek ise “Bu mahalle ve sokaklar zaten onların eviydi, biz burada misafiriz” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“Biz yaşam hakları savunucusuyuz”

Konuyla ilgili konuşan Mancahane Başkanı Nesrin Çiçek, “Eskişehir Karabayır Bağları, 6695 numaralı sokaktayız. Buradaki hayvanseverlerin ve bizim ortak sıkıntılarımızı dile getirmek için kısa da olsa bir genel sorunlar üzerine bir değerlendirme yapmak için burada toplandık. Etten kemikten olan her varlığın yaşama tutunması için barınmaya, günlük ulaşabileceği gıdaya, yaşamsal sıvı dediğimiz suya ihtiyacı vardır. Yaşamsal sıvı dediğimiz bir kap suya, yaşamsal ihtiyaç dediğimiz bir kap mamaya ulaşabilmek adına arkadaşlarımız beslemeler yapıyor. Fakat besleme yaparken çok fazla direnç ile karşılaşıyoruz. Biz yaşam hakları savunucusuyuz. Kişilerin şımarıklığı ve arsızlığı, ‘korkuyorum’ gibi basit nedenlerden dolayı sokak hayvanlarını şikâyet etmeleri çok yanlış bir davranış. Eskişehir’de 2 belediye ait, iki adet bakım evi var. Altını çiziyorum geçici bakım evleri var. Sokak hayvanlarının geçici bakım evlerine alınıp tekrar bir bölgeden diğer bir bölgeye atılmasını gerek İslamiyet’e gerekse Türk Cumhuriyeti kanunlarının öngördüğü 5199 sayılı kanuna muhalefet olarak görüyorum. Biz buradaki sokak beslemelerimize devam edeceğiz. 5199 sayılı kanun, Türkiye genelinde bulunan derneklere kayıtlı yaklaşık 12 bin kişinin arzusuyla oluşturuldu. Bu kanunun sonuna kadar yürütülmesi ve uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kurumları göreve davet ediyoruz”

Şikayetler sonucu yapılan işlemlerle alınan sokak hayvanlarının, kanuna göre aynı yere bırakılması gerektiğini belirten Nesrin Çiçek, “Bakım evlerine sesleniyorum buradan, herhangi bir vatandaşın ısırma raporu olmadan, bir belgesi olmadan işlem yapılmasının kanunda yeri yoktur. Kanun resmen şunu söylüyor; bir hayvan bir kişiye ısırdı ise 10 gün müşahede altında tutulur ve tekrar yerine bırakılır. Yerine bırakacaksınız. Köpek ısırma şikâyeti ile alınan yüzlerce hayvan var ama kurumlardan talep ettiğimiz 20-30 tane aşağıya gelen insanlar bile yok. Resmi raporları olmadan hiçbir hayvanın hiçbir sokaktan alınmasını istemiyoruz. Biz kurumları göreve davet ediyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar bu konuda ivedilikle bu konuların üzerine eğilmesini istiyoruz” sözleriyle eleştiride bulundu.

“Hayvanat bahçesi yapmak yerine hayvan hastanesi yapması konusunda ısrar ediyoruz”

Hayvanat bahçesi yapmasıyla hayvanseverlerden tepki toplayan Büyükerşen hakkında da konuşan Mancahane Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen artık hayvanat bahçesi yapmak yerine hayvan hastanesi yapması konusunda ısrar ediyoruz. Kendisi yapmadığı sürece de biz kendilerine faturaları göndereceğimiz de ilave etmek istiyoruz. Eskişehir Karabayır bağlarında yaklaşık 120 ye yakın sokak hayvanı diye tabir edilen hayvanlar var. Çoğu küpeli ve kısırlaştırılmış hayvanlar. Bu sokaklar ve mahalle 30 yıl önceden de olduğu gibi zaten onların evi. Biz onların yanında misafiriz.”