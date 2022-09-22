Hayrete düşüren sorumsuzluk

Eskişehir’de Baksan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir sokakta, araç yolu boyunca dökülen atıklar çevre kirliliği oluşturdu.

Baksan Sanayi Sitesi’ndeki işletmelerin yanında bulunan araç yolunun kenarına dökülen atıklar dikkat çekti. Neredeyse yol boyunca dökülen atıklar, hem çevre kirliliği oluşturdu hem de yolun bir kısmını kapladı. Atıklar arasında; koltuk, plastik parçalar, tuğla ve mermer parçaları başta olmak üzere farklı türden birçok malzemenin yer aldığı görüldü. Sanayi sitesine gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Atıkların kim veya kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, çevrede yaşayan vatandaşlar ise sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti. Ayrıca site içerisindeki farklı sokaklarda da benzer atıkların yer aldığı belirtildi.