Hayırseverden çocuklara karne hediyesi

Eskişehir’de bir hayırsever tarafından temin edilen 15 adet bisiklet, mahalle muhtarı aracılığı ile çocuklara karne hediyesi olarak verildi.

Okulların kapanmasına sayılı gün kala Sakintepe Mahallesi’nde bulunan çocuklara erken karne hediyesi bir hayırsever tarafından verildi. Mahalle muhtarı Osman Alem ve hayırsever bir vatandaşın aldığı 15 adet bisiklet, mahalledeki çocuklara dağıtıldı. Belirlenen 15 adreste her haneye 1 adet olmak üzere dağıtılan bisikletler, küçük çocuklar için erken karne hediyesi oldu.

“İmkânımız olduğu sürece bu ve bunun gibi etkinliklere devam edeceğiz”

Mahallede yaşayanlara gelen desteklerle bu tarz hediyelerin sürekli verildiğini belirten mahalle muhtarı Osman Alem, herkesi yardım etme konusunda duyarlı olmaya davet etti. Gelen desteklerle özellikle çocukların mutluluğuna tanık olduklarını belirten Alem, şunları söyledi:

“Hayırsever bir vatandaşımız bize ulaşıp çocuklara bisiklet hediye etmek istediğini belirtti. Biz de bisikleti olmayan çocukları belirleyip her haneye 1 adet olacak şekilde dağıtımını yaptık. Mahallelimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Hayırseverler bize ulaştığında elimizden geldiğince bu tarz dağıtımlar yapıyoruz. Bu sefer gelen yardım çocuklar için oldu. İmkânımız olduğu sürece bu ve bunun gibi etkinliklere devam edeceğiz.”