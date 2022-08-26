Hayırsever muhtar 1 yılda 550 ekmek dağıttı

Eskişehir’de İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, 1 yıldır cuma günleri devam ettirdiği ekmek yardımıyla 550 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, her cuma ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtmaya devam ediyor. Bu süre zarfında her cuma kasalarca ekmeği, durumu olmayan vatandaşlara dağıtan muhtar, mahallesinden, kent genelinden ve hatta yurtdışından hayırsevelerden destek alıyor. Bir yılda sadece cuma günlerinde yaklaşık 550 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ileten hayırsever muhtar, bu etkinliğin uzun yıllar sürdüreceğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, "Yaklaşık bir yıldır cuma günleri hayırseverlerden gelen desteklerle 3 kasa ekmek dağıtıyoruz. Yani günlük 75 ile 100 tane ekmek dağıtımı yapıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Bu etkinliğin görevde olduğum sürece devam ettireceğim. Benden sonra gelen muhtarın da devam etmesini isterim. Bir yılda yaklaşık 550 ekmek dağıttık. Umarım uzun yıllar bu etkinliğimiz devem edip hayırlara vesile olur"dedi.