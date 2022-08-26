Hayırsever imam cami önünde yaktığı mangalla mahalleliyi bir araya getirdi

Eskişehir’de imamlık yapan Soner Şahin, yaktığı mangalla mahalle halkını bir araya getirirken çoğunluğu yetim ve dullardan oluşan ailelere piknik havası yaşatmak istedi.

Tepebaşı ilçesinde yer alan Hoca Ahmet Yavuzer Camii’nde imamlık yapan Soner Şahin, geçtiğimiz günlerde mahalleli için mangal yaktı. Görevli olduğu caminin önüne kurduğu mangal, masa ve sandalyelerle mahalle halkının bir arada olmasına da vesile olan Şahin, insanların çok memnun olduğundan bahsetti. İhtiyaç sahibi ailelere, mahallesinde piknik havası yaşatmak isteyen Şahin, bunun yanı sıra çeşitli yardımlarda bulunuyor. Diğer cami görevlilerine örnek olması istediğine değinen Şahin, “Eskişehir’imizde çoğunluğu dul ve yetimlerden oluşan ailelerimize piknik havası yaşatmak için mangal yakarak köfte ikram ettik. Çok memnun kaldılar. Farklı farklı yardımlarımız devam ediyor” diye konuştu.