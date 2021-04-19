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Hayatı kurtulan hastadan teşekkür ziyareti

Eskişehir’de, geçirdiği rahatsızlığın ardından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ekiplerin çabaları ile zamanında teşhis konulan ve sonrasında ameliyata alınarak sağlığına kavuşan hasta, ailesi ile birlikte Başhekim Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

ESKİŞEHİR 19.04.2021, 18:12
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Hayatı kurtulan hastadan teşekkür ziyareti

Eskişehir’de, geçirdiği rahatsızlığın ardından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ekiplerin çabaları ile zamanında teşhis konulan ve sonrasında ameliyata alınarak sağlığına kavuşan hasta, ailesi ile birlikte Başhekim Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

16 Aralık 2020 günü birkaç dakika içinde Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ekipler tarafından müdahale edilerek evinden alınan Veysel Çekiç’e aort diseksiyonu tanısı konuldu. 15 dakika içerisinde Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından uygun tedavi merkezine yönlendirilerek ameliyat edilen Çekiç ve ailesi, Başhekim Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.
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