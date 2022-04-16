“Hayata Bağlı Ol” konulu afiş tasarımı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Hayata Bağlı Ol” konulu afiş tasarımı yarışmasında dereceye giren öğrencileri için ödül töreni düzenledi.

Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden toplamda 197 afişin katıldığı yarışmada ikincilik ödülünü Engelliler Entegre Yüksekokulu dördüncü sınıf öğrencisi Naz Güneş aldı. “Hayata Bağlı Ol” konulu afiş tasarım yarışmasında Yüksekokul ikinci sınıf öğrencileri Hikmet Barış Uysal ve Mustafa Kemal Ergüleç, üçüncü sınıf öğrencileri Melisa Biter ve Hasret Ebiç’in tasarımları sergilemeye değer bulundu. Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür ve Grafik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç. Nilgün Salur tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından öğrencilere teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Törene, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür, Grafik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç. Nilgün Salur, Yüksekokul akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Öğrencilerin başarıları Üniversitemizi gururlandırdı”

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün burada kazandığınız ödüllerin teşekkür belgelerini takdim etmek için toplandık. Başarılarınız hepimizi çok gururlandırdı. Verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

“Öğrencilerimiz çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamladı”

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç. Nilgün Salur ise törende şunları aktardı:

“Bu projeyi okulumuz öğrencileri ile beraber gerçekleştirdik. 27 öğrencinin katılım sağladığı projede üç hafta gibi kısa bir sürede çalışmalar tamamlandı. Burada gördüğünüz işlerin haricinde ellerinde bu kadar daha çalışmalar mevcut, bu sebeple verdikleri emeklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”