Hayat Boyu Öğrenme Haftası düzenlenen törenle kutlandı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Eskişehir Valiliği önünde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayat boyu öğrenmeye dikkat çekerken “Öğrenme, beşikten mezara kadar devam eder” dedi.

Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası Eskişehir Valiliği Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Açılışın ardından haftanın anlam ve önemine dair konuşmayı İl Milli eğitim Müdürü Pervin Töre yaptı. Etkinlikte çeşitli okul ve toplulukların hazırladığı gösterilerle izleyicilere görsel şölen sunuldu. Renkli görüntülere sahne olan programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Doğan Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile çok sayıda davetli katıldı.

“Öğrenme, beşikten mezara kadar devam eder”

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayat boyu öğrenmenin sürdürülebileceğine dikkat çeken konuşmasında, “Hayat Boyu Öğrenme; okullar ile sınırlı kalmayıp; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen ve insanların yaşına, ekonomik ve sosyal statüsüne ve eğitim seviyelerine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. Hayat boyu öğrenme; çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. Öğrenme, “beşikten mezara” kadar devam etmekte olup belli bir yaşa ve ortama bağlı olmaksızın her yaşta ve her yerde gerçekleşebilmektedir. Hayat boyu öğrenme, örgün, yaygın ve serbest öğrenme olarak her türlü eğitim ve öğretimi içine alır” ifadelerini kullandı.

“Açılan bin 614 kursa, 35 bin 241 vatandaşımız katıldı”

Konuşmasında Eskişehir’de açılan kurslar hakkında da bilgi veren Töre, şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde de 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne bin 614 çeşit kurs açılmış ve bu kurslara 35 bin 241 vatandaşımız katılmıştır. 73 alanda 3 bin 814 kurs modülümüz hazırlanmış olup bugün itibarıyla yaygınlaştırmak adına “Adı Sizden Eğitimi Bizden” projesi ile de 100 bin kursiyer sayısına ulaşmayı hedeflemekteyiz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile; öğrenme faaliyetlerine katılımın arttırılmasını, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi ve geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz.”