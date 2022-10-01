Tepebaşı Belediyesi’nin ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Hayalimdeki Barınak” adlı resim yarışmasına 620 öğrenci katıldı. Yarışmaya giren eserler, jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan çocuklara yönelik hayvan sevgisi aşılayacak etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hayalimdeki Barınak” adlı resim yarışmasında da çocuklar, hayallerindeki barınağı ve hayvanları resmetti. Çocukların serbest teknik resimleri ile katılabildikleri yarışmaya 30’a yakın okuldan 620 öğrenci başvurdu. Yarışmaya katılan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Dereceye girecek resimlerin belirlenmesi ile ilk üçe giren öğrenciler, 2000, 1500 ve 1000 TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.

Ödül töreni 4 Ekim’de

Seçici kurulda eğitimci yazar Gülseren Şenyüzlü, görsel sanatlar öğretmeni Beyza Doğruöz Erdin, öğrenciler Devrim Ege Kersu ve Poyraz Gümgümcü, uzman psikolog Serhat Türktan ve veteriner hekim Bayram Can Çetin yer alıyor. Dereceye giren öğrenciler, Doğal Yaşam Merkezi’nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü saat 11.00’de düzenlenecek etkinlikte açıklanarak ödülleri takdim edilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de yarışmaya katılan öğrencilerin tamamını tebrik ederken öğretmen ve velilere de teşekkürlerini iletti.