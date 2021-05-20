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Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 20.05.2021, 14:25
Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Emek mahallesinde otomobiliyle seyir halinde bulunan bir kişinin aracından havaya ateş edildiğini ihbarını aldı. İhbar üzerine polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan şüpheli şahıs, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.D. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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