banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı.

ESKİŞEHİR 24.09.2021, 12:51
Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı.

Ekim ayına az bir süre kala, yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış sezonu içinde hazırlıklar başladı. Eskişehir’de havaların soğumasıyla mont, kaban ve kışlık giysilere ilgi artıyor. Soğuk havaların hissedilmesiyle Eskişehir’de giyim mağazalarında kışlık kıyafetler yavaş yavaş yerini almaya başladı. Vatandaşların ince ve hafif giyinmemeleri konusunda uyaran tekstil işi ile uğraşan Fırat Kerenciler, “Eskişehir, kış sezonunun erken geldiği bir şehir. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kış modellerimiz geldi. Mevsimlik ürünler yağmurluk, hırka, polar gibi ürünler daha fazla rağbet görüyor. Bunun yanı sıra kışlık mont, ceket gibi ürünler geldi. Daha tam kışa girmediğimiz için fiyatlar oldukça uygun. Vatandaşlar erkenden alışverişini yapıyor. Geçen sene virüsten dolayı insanlar dışarı çıkamamıştı, şimdi kışın gelmesiyle biraz daha dışarı çıkma talebindeler, kışlık ürünlerde tercih ediliyor. Eskişehir’de yaşadığımız için vatandaşların güneşe aldanmaması gerekiyor. Sabahları biraz daha kalın giyinmelerini öneriyoruz. Sabah güneşli olan hava, akşama yağmurlu bir havaya dönüşebiliyor” şeklinde konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0